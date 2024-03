Putin | “L’Occidente rischia di provocare una guerra nucleare che devasterebbe la civiltà”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente della Federazione Russa Vladimiravverte i Paesi occidentali che se invieranno truppe in Ucraina rischieranno di scatenare unache porterebbe alla “distruzione della”.lo ha detto durante il suo annuale discorso alla Duma, il parlamento russo, rispondendo all’ipotesi avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi non aveva escluso la possibilità di mandare soldati della Nato in Ucraina (ipotesi subito scartata dalla stessa Nato, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea). “Si è parlato della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina”, ha commentato il capo del Cremlino. “Ma ricordiamo il destino di coloro che un tempo inviavano i loro contingenti nel territorio del nostro Paese. Ora però le conseguenze per ...