(Di venerdì 1 marzo 2024) Il dittatore russo Vladimirmostra i muscoli e parla a 2 settimane dal voto pleonastico alle elezioni del 15-17 marzo. Consultazione dal risultato scontato, anche perché è stato escluso l’unico candidato contrario alla guerra in Ucraina, Boris Nadezhdin, mentre gli altri 3 non hanno mai davvero ostacolato le politicheiane. “L’operazione militare speciale che la Russia” sta conducendo in Ucraina da due anni “è una lotta giusta per la sicurezza e la sovranità” di Mosca, ha dettorivolgendosi all’Assemblea federale. Mosca “non permetterà a nessuno di interferire nei propri affari interni”. Tra l’altro “la maggioranza assoluta dei russi sostiene l’operazione militare speciale” e “i combattenti sanno che l’intero Paese è con loro”. Nella guerra scatenata in Ucraina il 24 febbraio 2022, secondo il ministero della Difesa ...