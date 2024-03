Può sopravvivere una coppia se uno vuole figli e il partner no?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cosa succede quando all’interno di una, una personadeie l’altro no? Uno dei due deve mettere da parte i suoi desideri? E, nel caso, chi lo deve fare? Come si possono gestire in un rapporto due bisogni e desideri così diversi gli uni dagli altri? Ha riproposto il problema, non certo recente, Sofia Vergara. L’attrice, protagonista della serie tv su Netflix Griselda, proprio in occasione del tour di presentazione ha rivelato una delle motivazioni della fine del matrimonio con il collega Joe Manganiello: lei non voleva, lui sì. ...