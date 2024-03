Punito in Arabia dopo la reazione ai tifosi | l’Al-Nassr senza di lui pareggia con la penultima CR7 fermo un turno per il gestaccio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita, con una multa di 7.400 euro,aver suscitato grande scalpore inSaudita con un gesto considerato osceno dalla federazione calcistica araba. CR7 paga ilrivolto aidel-Shabab, ‘rei’ di aver intonato cori a favore del suo rivale, Lionel Messi. I video che circolavano online mostravano il 39enne portoghese gesticolare in direzione deiavversari e fare gesti con le mani verso la zona inguinalela vittoria per 3-2 della sua squadra Al-contro-Shabab nella Pro League saudita domenica. Ronaldo in precedenza si era brevemente portato la mano all’orecchio e nei video si sentivano le grida di “Messi” dagli spalti. Con CR7 squalificato e ...

Arabia Saudita, Ronaldo squalificato dalla Federcalcio saudita: la clamorosa decisione: Una risposta divenuta subito virale. Il video che riprendeva l'ex Juve e Real Madrid ha fatto il giro del mondo, finendo rapidamente anche nel mirino della Federcalcio saudita che ha deciso di punire ...lalaziosiamonoi

Ma lui non è d'accordo Ronaldo Punito per il gesto volgare: Arabia Saudita, ed una multa di ottomila dollari, a causa di un gesto volgare fatto in campo lo scorso fine settimana.bluewin.ch

Arriva la decisione: Cristiano Ronaldo squalificato per il gestaccio ai tifosi dell'Al Shabab: La sanzione per Cristiano Ronaldo, così attesa in Arabia Saudita negli ultimi giorni ... è stato squalificato per una sola giornata e multato di 10000 riyal sauditi: Punito dunque il gesto osceno ...informazione