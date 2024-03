(Di venerdì 1 marzo 2024)e mezzo di. Pesantissima la mano del Giudice sportivo della Figc di Modena, avvocato Lorenzo Bergami, nei confronti di Nicola Tonarini, portiere classe ’97 in forza alla Fonda Pavullese per l’episodio che al 7’ della ripresa domenica scorsa ha portato alla sospensione della gara di Seconda ’E’ fra i pavullesi e il Rubiera (i reggiani hanno vinto 3-0 a tavolino, con 500 euro di ammenda alla Fonda), decretata dal direttore di gara Federico Stano di Modena. Una sentenza fortemente contestata dal giocatore, che ieri sotto shock ha parlato di "dichiarazioni false e diffamanti" e che si prepara, con l’ausilio di un legale, a contestarle in sede legale. L’episodio che ha portato alla maxifino al 29 agosto del 2028 è stato innescato dal rigore fischiato allo stesso portiere (secondo ...

Pugno all’arbitro: quattro anni di squalifica: All’uscita del campo, dopo 20 minuti, il giocatore affrontava nuovamente l’arbitro rivolgendogli ulteriori espressioni ... testimoni anche del Rubiera e dagli spettatori, perché il Pugno e le minacce ...msn

Sferrò un Pugno all'arbitro, portiere squalificato quattro anni e mezzo: Un portiere di 27 anni, Nicola Tonarini, di una squadra di calcio di seconda categoria, la Fonda Pavullese, è stato squalificato per quattro anni e mezzo dal giudice sportivo per aver minacciato, colp ...ansa

