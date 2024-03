Pse e Pd omaggiano Matteotti e avvertono | destra va fermata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (askanews) – Pd e Pse fanno muro a Giorgia Meloni e alla, i socialisti europei aprono il loro congresso con un messaggio chiaro al Ppe e a Ursula von der Leyen: nessun accordo con Ecr e Identità e democrazia, o il Pse non si siede nemmeno al tavolo delle trattative. Un avvertimento che già giovedì avevano lanciato Elly Schlein e Giacomo Filibeck, segretario generale del Pse, e che è stato rafforzato con la visita al monumento in onore di Giacomoa cui ha preso parte anche Nicolas Schmit, il commissario Ue al Lavoro che sabato verrà ufficialmente consacrato come candidato socialista alla guida della commissione Ue. Il congresso vero e proprio, appunto, si svolgerà sabato mattina alla ‘Nuvola dell’Eur a Roma, ma già venerdì è stata una giornata intensa sia nella sede del Pd che in quella del Psi, altro partito che ospita ...