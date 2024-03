Prysmian | De Luca PD | “Sostegno ai lavoratori Governo faccia la sua parte”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIe le lavoratrici dellafos che ormai da più di una settimana sono in presidio permanente presso lo stabilimento chiuso a Battipaglia hanno ricevuto questa mattina la visita del parlamentare salernitano Piero De. “Quello che chiediamo alla società e alè il rispetto dei loro diritti” – ha detto il Deputato della Partito Democratico ricordando di aver presentato diverse interrogazioni per l’battaglia contro la chiusura dello stabilimento che produce fibra ottica. “Non possiamo immaginare la chiusura di un’azienda che è un’eccellenza per il territorio e che assicura lavoro a centinaia di famiglie. Ad oggi, dopo il tavolo aperto al Ministero cui abbiamocipato nelle scorse settimane, non ci sono ancora risposte concrete né sul possibile ...