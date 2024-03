PROTEGGI IL TUO INDIRIZZO IP DAI CRIMINALI INFORMATICI

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di venerdì 1 marzo 2024)IL TUOIP : TI SPIEGHIAMO IL MOTIVO L’IP (Internet Protocol) è un identificatore assegnato al tuo dispositivo quando si connette a Internet, e di per sé non fornisce molte informazioni sensibili ma può essere comunque utilizzato per fini malevoli da un criminale informatico. In generale, l’IP di un telefono potrebbe cambiare o essere riassegnato ogni volta che il telefono si connette alla rete. Ciò dipende comunque dal tipo di connessione e dalla configurazione della rete utilizzata. Mentre l’IP della nostra connessione internet domestica è generalmente statico, ovvero non cambia mai. Per questo motivo quando siamo in casa e navighiamo online senza la protezione di una VPN siamo maggiormente esposti agli attacchi da parte dei malintenzionati. Ed il pericolo quando siamo ...