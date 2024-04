PROTEGGI IL TUO INDIRIZZO IP DAI CRIMINALI INFORMATICI

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’IP (Internet Protocol) è un identificatore assegnato al tuo dispositivo quando si connette a Internet, e di per sé non fornisce molte informazioni sensibili ma può essere comunque utilizzato per fini malevoli da un criminale informatico. In generale, l’IP di un telefono potrebbe cambiare o essere riassegnato ogni volta che il telefono si