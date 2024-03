Proprietari in vacanza | i ladri entrano in casa | banda di rom inseguita dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Erano appena partiti per le vacanze quando sono stati avvisati che unadiera entrata nella loro abitazione. A dare l’allarme i vicini che, sapendo del viaggio e sentendo dei rumori sospetti, hanno immediatamente chiamato i. Una pattuglia dei– (ilcorrieredellacitta.com)Quando la collaborazione tra vicini di, unita all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, fa la differenza. Si potrebbe riassumere così quanto accaduto ieri ai Castelli Romani, teatro di un tentativo di furto in appartamento. Unadi, di origine rom, che forse stava monitorando gli spostamenti di una famiglia, si è introdotta in un’abitazione per svaligiarla approfittando della loro assenza. Ma le cose non sono andate come da programma. Tentato ...