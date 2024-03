Pronostici Serie A | la schedina della 27ª Giornata | l’Inter chiude i conti per lo scudetto?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Weekend lungo per la 27ªdiA, come accade quando a metàsettimana seguente ci sono le coppe. Ma il turno di campionato che arriva non può essere preso sottogamba pensando all’Europa. Tanti i big match in programma: da Lazio-Milan di venerdì, per proseguire poi con Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus. Vediamo insieme i27ªdiA realizzatiredazione di Calcioweb. Analisi e consigli per scommettere sulla 27ªdiA Lazio-Milan MG 1-3 Ospite Si parte forte già dal venerdì con Lazio-Milan. I rossoneri vengono dal pareggio con l’Atalanta e giovedì saranno impegnati contro lo Slavia Praga. Ma Pioli ha annunciato che schiererà i titolari. L’intento è ...