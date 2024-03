Promozione. Un Casalguidi formato playoff con super Mallardo

(Di venerdì 1 marzo 2024)2 SAN MARCO AVENZA 0Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Puccianti (dal 41’ st Sellaroli), Ceccarelli (dal 43’ st Robusto) Martini,(dal 31’ st Paccagnini) Bonfanti An. (dal 31’ st Venturi), Bonfanti Al. (dal 26’ st Tesi). A disp. Niccolini, Gaggioli, Dani, Spadi. All. Benesperi. SAN MARCO AVENZA Baldini (dal 30’ st Tognoni) Orlando, Della Pina (dal 1’ st Verona) Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Donati, Pasciuti, Doretti (dal 1’ st Conti) Shqypi (dal 23’ st Lattanzi) Smecca. A disp. Giromini, Pasquini, Dell’Amico, Granai, Bellè. All. Alessi. ARBITRO Cioli di Siena. MARCATORIal 27’ e al 45’ pt. Una doppietta di, a chiudere a posteriori la pratica già nel primo tempo. E ilpuò continuare a sognare, ...

La capolista Viareggio batte tre colpi; sconfitto 3-0 il Dicomano: Turno infrasettimanale in Promozione. Reduce dalla sconfitta di Larciano il Viareggio non ha commesso altri passi falsi. Nella gara giocata al Centro Sportivo Marco Polo le zebre hanno battuto con un ...noitv

Promozione La San Marco fa visita al Casalguidi. Trasferta delicata, Alessi opta per il turnover: La San Marco Avenza affronta il Casalguidi dopo la vittoria contro il Maliseti. Zuccarelli torna in difesa, Franzoni in recupero. Verona e Dell'Amico disponibili dopo infortuni. Possibile turnover per ...lanazione

Il Camaiore sale al terzo posto; mercoledì gioca la Promozione: Nel campionato di Promozione sconfitta della capolista Viareggio (0-1 ... Pontremolese pareggia 0-0 con il Viaccia e la Cerretese perde (0-1) in casa contro il Casalguidi. Prosegue la bella striscia ...noitv