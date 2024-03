Promozione Colpo esterno della Lampo Maiorana stende il Viaccia

(Di venerdì 1 marzo 2024)meridien 3Biancalani, Melani, Querci (dal 30’ st Batacchi), Martin, (dal 15’ st Michelozzi) Carlesi, Maiorino, Sforzi, Medini, Tomberli (dal 26’ st Fedele), Servillo (dal 15’ st Wahabi), Rozzi. All. Ambrosio.MERIDIEN Tirabasso, Simi, D’Angelo, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Bonni, Vettori, Pirone,, Raffi (dal 36’ st Del Fa). All. Magrini. ARBITRO Menichini di Viareggio. MARCATORI Servillo al 26’, Bonni al 39’ st;al 32’ e 47’ st. IlMeridien conquista un importante vittoria esterna, andando ad espugnare il difficile campo del. I ragazzi di mister Federico Magrini hanno disputato una bella partita, meritando alla fine dei novanta minuti il successo pieno. Tre punti guadagnati che ...

Nuovo Colpo di mercato della squadra romana: ecco il nuovo centro: Quindi un nuovo ping pong fra Livorno e Empili fino al cambio di regione, con il passaggio alla Fortitudo Alessandria, dove in tre stagioni ha conquistato 2 promozioni, passando dalla Serie C Silver ...romatoday

Volley serie c. Alla Fenix Energia il derby con Ravenna: La Fenix Energia vince 3-1 in casa del Volley Academy Manu Benelli Ravenna nell’anticipo della quinta giornata di ritorno, conquistando tre punti preziosi in chiave play off (14-25; 23-25; 25-22; 22-2 ...ilrestodelcarlino

Serie B, 27° giornata: Venezia accorcia, Colpo Feralpi. Come cambia la classifica: Si è chiuso il turno infrasettimanale di Serie B con risultati importanti sia per chi insegue la Promozione nella massima serie, sia per le squadre in piena lotta salvezza. Il Venezia vince al Penzo c ...informazione