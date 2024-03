Promozione Baldacci gongola | | Questo Pietrasanta non molla niente»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "gruppo è davvero fantastico e non si ferma davanti a nulla, nonmai e lotta fino alla fine contro ogni difficoltà". Parole e musica del direttore sportivo Simoneche celebra il suo: una squadra che sta volando a ritmi impressionanti. Per la squadra biancoceleste con mercoledì fanno 7 vittorie di fila. Il successo, ancora di “corto-muso” (1-0 contro la forte Larcianese grazie al gol-partita al 94’ dell’appena entrato Raffaetà, il cui grave infortunio è oramai alle spalle), rappresenta il 10° risultato utile di seguito e questa super striscia ha portato ben 26 punti, di cui 23 fatti nelle 9 partite della gestione Della Bona (e in queste 9 gare per la 7ª volta è stata tenuta la porta di Citti inviolata). In classifica i biancocelesti, tatticamente consolidatisi con il modulo 3-5-2, si ...