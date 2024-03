Promozione Alta classifica | solo il Moie Vallesina gioca in casa ospitando il Fermignano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Portuali, Fabriano Cerreto, S. Orso e Marina tutte in trasferta. Il Barbara Monserra sarà ospite del Gabicce Gradara mentre la Biagio Nazzaro devevincere, 1 marzo 2024 – Volata verso l’Eccellenza tutta da diputare ed il campionato Girone A diè sempre interessante. Al comando Portuali e Fabriano Cerreto che per la 9° giornata del girone di ritorno saranno entrambe in trasferta a Pergola e Valfoglia. Alle spalle incalza il, l’unica delle prime cinque che giocherà in, che dopo la bella vittoria del mercoledì in coppa deve ritornare a vincere in campionato. Tre punti tutti in un sol boccone manca da tre turni, dal 3 febbraio scorso, all’undici di Matteo Rossi. E l’avversario di domani non è dei più facili perchè è notorio che la ...