"Promessa mantenuta". La politica gioisce per il ritorno di Chico Forti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Entusiasmo negli ambienti politici per il via libera al trasferimento diin Italia, annunciato da Giorgia Meloni da Washington

Le prove scritte dei concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e di sostegno si terranno a partire da lunedì 11 marzo 2024 . Sono ... (orizzontescuola)

“Diamo una risposta di coerenza, di serietà e di merito, perché abbiamo garantito per intero la copertura di tutti questi progetti”. Ad affermarlo è il ... (secoloditalia)

Washington, 1 mar. (askanews) – “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in ... (ildenaro)

Italia-Usa: Rizzetto (FdI), 'grazie al Governo Meloni Chico Forti finalmente in Italia': Un'altra Promessa mantenuta, un altro obiettivo raggiunto. L'Italia e gli italiani sono priorità per questo Governo e per questa maggioranza." Così il presidente della Commissione Lavoro della Camera, ...lagazzettadelmezzogiorno

L'annuncio di Meloni, Chico Forti in Italia dopo 24 anni: "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di ...ansa

Meloni: Chico Forti sarà trasferito in Italia, Promessa mantenuta: Washington, 1 mar. (askanews) – “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti”. Lo annuncia la premier ...ildenaro