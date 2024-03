Procida | nascondeva della droga nei pantaloni | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024): cerca di celare la sostanza stupefacente intingendola di profumo alla menta. Scoperto e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato, nella zona portuale di, un uomo aggirarsi con fare sospetto e lo hanno controllato scoprendo che, neiun involucro chiuso ermeticamente che emanava un forte odore di menta. I poliziotti, insospettiti, hanno aperto l’involucro accertando che al suo interno vi erano 10 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 1 kg, ed uno di cocaina del peso di circa 120 grammi. Pertanto, l’indagato, un 28enne di Castellammare di Stabia, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di ...