Processo strage di Erba | oggi l’udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Rosa e Olindo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si terrà, venerdì 1 marzo, la prima udienza per ladidela carico diBazzi eRomano, i due coniugiti in via definitiva all'ergastolo nel 2011 per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre 2006 diventato noto come la "di". Davanti alla corte d'Appello di Brescia gli avvocati diRomano eBazzi esporranno i nuovi elementi che ritengono sufficienti per la riapertura del caso.