Problema tecnico durante l’esecuzione | la condanna a morte viene sospesa

(Di venerdì 1 marzo 2024) È la storia di Thomas Creech, detenuto ormai da anni che sarebbe dovuto morire in questi giorni ma qualcosa è andato storto Notizia assurda dall’America. Infatti, nello stato dell’Idaho,di unto aè stata interrotta all’ultimo minuto perché non è stato possibile somministrargli l’iniezione letale entro il termine legale. Sono state proprio le autorità della galera a comunicarlo. La vittima è il serial killer di 73 anni Thomas Creech: quasi un’ora dopo l’inizio del, la direzione del carcere ha concluso che era impossibile “fargli una flebo”, come si legge in un comunicato. Dopo otto tentativi per trovare una vena adatta, il direttore della prigione Josh Tewalt ha annullato intorno alle 11. Esecuzione di un criminale non andata a buon fine – Notizie.comL’ordine di esecuzione quindi ...