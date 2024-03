Prima pagina Tuttosport | Cardinale tuona “Milan non va”

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

Giuntoli torna a Napoli da avversario: il retroscena con Sorrentino: Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente della Juventus, sarà per la Prima volta al Diego Armando Maradona da avversario degli azzurri. Il Napoli affronterà la Juventus nella prossima giornata del ...areanapoli

pagina 2 | Roma, De Rossi: "Lukaku perfetto, Dybala sta bene. A Monza non ci sarà...": Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa della vigilia: "Stiamo diventando una famiglia. Palladino sta facendo un lavoro brillante". Su Paredes e ...tuttosport

Il Mattino: "De Laurentiis: 'Fuori la Juve dal Mondiale per club'. I gol di Osi per la svolta": "De Laurentiis: 'Fuori la Juve dal Mondiale per club'. I gol di Osi per la svolta" scrive Il Mattinoin Prima pagina quest'oggi. Il presidente azzurro al Financial Times ne ha per tutti: "Quel posto ...torinogranata