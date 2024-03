Premio Strega 2024 | Record di Candidature con 82 Opere Proposte dai Amici della Domenica

sono 82 i titoli proposti per la 78esima edizione del Premio Strega , uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani. Si tratta di un record : ... (ilfattoquotidiano)

È terminata la prima fase del Premio Strega 2024 , con 82 romanzi in lingua italiana inclusi in una prima rosa molto allargata. I libri - pubblicati ... (today)

sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per le candidature dei libri in corsa per il Premio Strega 2024, il prestigioso Premio letterario promosso ... (ildifforme)