Premio Donna dell’Anno della città di Fiumicino | Fata FdI | “Grazie all’assessore Picca per averlo ideato”

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – “L’istituzione deldi(leggi qui) è un’iniziativa senza precedenti nel nostro territorio. Ringrazio l’assessore Monicapere percondiviso insieme, con un legame di amicizia forte e sincero”. A parlare, in una nota stampa, è Patrizia, consigliera comunale di Fratelli d’Italia. “Con questo, – spiega– la valorizzazione delle donne nella nostra comunità verrà simbolicamente riconosciuta. Una novità molto importante per me e per tutte le donne a cui vogliamo dedicarlo”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

