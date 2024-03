Premierato? La riforma della Costituzione deve bilanciare consenso e contrappesi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Caro direttore, mentre era in corso lo spoglio per le elezioni regionali in Sardegna 3 Fondazioni culturali come Magna Carta di Gaetano Quagliariello, Libertà Equale di Stefano Ceccanti e Io Cambio hanno dato vita presso la Sala Umberto a Roma a quella che è stata chiamata “maratona oratoria sul tema del” con la partecipazione di esperti, politici, e del ministro per le Riforme Casellati che ha sviluppato un intervento interessante a aperto al confronto. Ovviamente il punto fondamentalediscussione è stata quello riguardante l'elezione diretta del premier. Su questo punto, come è noto, c'è l'opposizione frontale del Pd, del M5S, Verdi e Sinistra mentre è favorevole Renzi e a corrente alternate Calenda. L'ipotesi dell'elezione diretta viene demonizzata con la formula dell'«uomo solo al comando» (nel nostro caso si tratterebbe di una ...