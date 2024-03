Preghiera del mattino del 1 Marzo 2024 | “Ti rendo grazie Signore”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Nuovi diaconi per la Diocesi. Domenica l’ordinazione: Due nuovi diaconi permanenti per la Diocesi di Cesena-Sarsina. Saranno ordinati dal vescovo Douglas Regattieri domenica durante la celebrazione eucaristica che si terrà in Cattedrale alle 18. Si tratt ...ilrestodelcarlino

Al centro culturale islamico si può tornare a pregare: Il Consiglio di Stato ha modificato in parte il pronunciamento del Tar e concesso una dilazione fino al 19 marzo, data della camera di consiglio ...rainews

Pellegrinaggio spirituale verso il Giubileo con l’Arcivescovo Maniago. Stasera nella Chiesa del Monte: Tema guida del percorso è la Preghiera cristiana per eccellenza ovvero il Padre Nostro che aiuta a scoprire e a riscoprire reciprocamente la bellezza e l’importanza della Preghiera per la nostra vita.catanzaroinforma