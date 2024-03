(Di venerdì 1 marzo 2024) Seconda Guerra Mondiale il Vaticano non è risparmiato dalle bombe che cadono copiose sulla città eterna. Resta solo un’ancora di salvezza. Orrore e devastazione ovunque. In particolare due bombardamenti dilaniano la città. Al culmine della tragedia un segno luminoso accende i cuori. Nel mezzo di uno tra gli eventi più terribili della storia nasce la ... L'articolo proviene da La Luce di

Una delle forme di Preghiera più potenti sono le novene. La festa Maria na di oggi ne è una straordinaria testimonianza. Siamo in Spagna, Maria è venerata come ... (lalucedimaria)

Preghiera a Maria, 1° marzo. Roma salvata dalla Vergine: è straordinario ciò che è successo: I Romani leggono questo come segno della mano protettrice di Maria stesa sulla città ... Noi tutti abbiamo però la responsabilità di intensificare la Preghiera a Lui e all’intercessione della sua e ...lalucedimaria

Il sindaco Guerra in monastero porta gli auguri a Suor Maria, 100 anni, da 74 in clausura: “Questa mattina, grazie a un invito piuttosto unico, sono entrato nella clausura del monastero delle Carmelitane Scalze di Parma per portare gli auguri della città a suor Maria Rosa ... tempo in cui ...parma.repubblica

Monfalcone, minacce di morte alla sindaca Cisint: “Insulti via social, ma la mia battaglia va avanti”: La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha ricevuto minacce di morte tramite i suoi profili social. Cisint è nel mirino di persone che non accettano le sue politiche anti-Islam.tag24