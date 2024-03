“Pregate per Justin Bieber e Hailey Baldwin Il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù” | la richiesta del padre di lei allarma i fan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Che cosa sta succedendo a? Se lo chiedono in molti visto quel che è accaduto negli ultimi giorni. Stephen, papà di, ha ricondiviso sui social un post di Victor Max, che conteneva un video diche cantava con la chitarra “I Could Sing of Your Love Forever” di Delirious. Nulla di strano. A destare preoccupazione è però la caption della clip: “Cristiani, per favore, quando pensate a, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e sial Signore. Ci sono sfide particolari che le persone in posizioni ad alta visibilità devono affrontare e anche ilnon...