Prato | il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2024

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo- Nella seduta straordinaria deldi lunedì 16 febbraio, è statoto ildiper l'annodell’Ente, di un valore complessivo di 47 milioni di euro, confermando una situazione economica positiva e solida. All’inizio della seduta il presidente Simone Calamai ha fornito una panoramica generale, sottolineando in particolare tre valori pubblici contenuti nel, rappresentanti gli obiettivi strategici stabiliti nel corso degli ultimi anni. “La Provincia disi propone di consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per tutti comuni che ne fanno parte, diventando ancora di più un Ente di area vasta a servizio del territorio – ha spiegato ...

Aci, Bigiarini confermato direttore per altri due anni: Claudio Bigiarini confermato per un altro biennio come direttore dell'Automobile Club di Prato. Ha contribuito alla crescita dell'ACI Prato e alla realizzazione di eventi prestigiosi. Focus su miglior ...lanazione

Prato: nuove designazioni del Comune alla guida del Centro Pecci: Il Comune di Prato ha proceduto alla nomina dei componenti di propria spettanza del consiglio di amministrazione della Fondazione per le arti contemporanee in Toscana. Oltre a Vittoria Ciolini, ...piananotizie

Automobile Club Prato, Claudio Bigiarini confermato direttore: Prato, 29 febbraio 2024 - Claudio Bigiarini è stato confermato per un altro biennio nel ruolo di direttore dell'Automobile Club di Prato. La scelta è stata presa da Aci col parere favorevole unanime ...lanazione