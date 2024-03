Portiere prende a pugni l’arbitro | quattro anni di squalifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è chiusa nel peggiore dei modi per Nicola Tonarini,modenese classe ’97 in forza alla Fonda Pavullese, l’ultima gara del campionato di Seconda categoria giocata domenica contro i reggiani del Rubiera. Ieri il Giudice sportivo del Comitato Figc di Modena lo hato per 4e mezzo, fino al 29 agosto del 2028, in seguito all’episodio accaduto dopo 7’ del secondo tempo, quandoStano di Modena ha interrotto la gara, poi data persa 3-0 a tavolino alla Fonda con 500 euro di ammenda. Secondo il referto arbitrale – che già prima dellaTonarini aveva sconfessato con un post sui social in cui spiegava di "non aver né colpito né minacciato" – il giocatore, dopo aver subito un cartellino rosso in seguito a un fallo da rigore da lui stesso ...