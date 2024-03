“Porta d’Italia”‘ | verso una nuova provincia fra mare e cultura

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fiumicino, 1 marzo 2024 – Una sala gremita per un convegno, tenutosi oggi a Fiumicino, dove è stata presentata con entusiasmo la proposta di creazione dellad’Italia”. Un’iniziativa che abbraccerebbe circa 12 comuni, unendo aree costiere e interne in un progetto che punta a rilanciare l’area su più fronti: economico,le e sociale. A tale proposito è stato distribuito in sala un vademecum, che – com’è tradizione per ilfaroonline.it – riportiamo integralmente al link di seguito per chi fosse interessato a leggerne i dettagli (d’Italia). Qualificato il tavolo dei relatori: oltre ad Agostino Prete, coordinatore del Comitatod’Italia, erano presenti Mario Baccini, sindaco ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.13 Un errore per l’azzurro, sei in totale che fruttalo l’86° posto. Giornata da ... (oasport)

L’articolo 27 della Costituzione contiene l’espressa statuizione secondo cui la pena non deve consistere in atti contrari al senso di umanità e, in ogni caso, ... (ildenaro)

Capi vintage e firmati: ecco i 6 mercatini rionali di Milano da visitare: Il Mercatino di Porta Genova, situato nel cuore del vivace quartiere dei ... Tuttavia, non è il più antico d’Italia: per trovare uno fra i più antichi bisogna andare in Piemonte, ad Asti per ...idealista

Il fastidio di pensare – La verità con due facce: Nel primo dopoguerra, nel suo Candido Portato avanti in mezzo ai fumi non diradati e alle ... E la polizia si trova sempre in mezzo a questo gioco delle parti (solo una volta si trovarono tutti ...strettoweb

Zeno D’Agostino si dimette dalla presidenza del Porto di Trieste: E' il manager dei trasporti e della logistica più quotato d'Italia, uno dei primissimi anche a livello europeo. Ha lavorato alla ...giornaleadige