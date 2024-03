Porsche Panamera 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid | le nuove ibride plug-in del 2024

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di venerdì 1 marzo 2024) Laè una berlina sportiva che non ha bisogno di presentazioni. Dal suo debutto nel 2009, ha saputo conquistare il pubblico con le sue linee eleganti e dinamiche, ispirate alla leggendaria 911, e con le sue prestazioni da vera. Ora, la terza generazione dellasi arricchisce di dueversioni...

Giornate infuocate per Lazar Samardi? , al centro di rumors di calciomercato che lo vedrebbero a un passo dal Napoli . Dopo aver fatto saltare all'ultimo il suo ... (corrieredellosport)

(Adnkronos) – Porsche Panamera è offerta anche nelle due nuove varianti 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid. Modelli che rap presenta no la risposta di Porsche ... (periodicodaily)

Mobilità sostenibile, i progressi enormi della Taycan: la nuova elettrica Porsche migliora le performance del 35%: E i professori di Porsche, ormai indipendente e quotata in borsa a Francoforte ... Taycan ha accettato la sfida con la mitica 911, superando in scioltezza la Panamera, l’ammiraglia a combustione.ilmessaggero

La Porsche 911 GT3 Shuttle a Los Angeles per chi rischia di perdere l'aereo: La compagnia aerea Delta ha utilizzato una Porsche GT3 RS per trasportare dei passeggeri tra un aereo e l’altro, aiutandoli ad evitare il caos dei terminal affollati per arrivare velocemente a destina ...automoto

Porsche, un futuro elettrico: sei modelli su sette saranno a batteria entro il 2027: Porsche accelera sull'elettrico: ad esclusione della Panamera, tutti i modelli saranno, del tutto o in parte, elettrici entro il 2027.auto.everyeye