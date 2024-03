Pompei | Zuchtriegel disegna il futuro | Rigenerazione archeo-urbanistica | progetti per 100 mln e scavi senza confini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) In occasione della diretta YouTube per la stampa sui lavori di restauro e scavo alla casa di Leda , indagata nel 2018-2019 e oggi nuovamente oggetto di un intervento di accessibilità e tutela, il direttore del Parcologico di, Gabriel, si è soffermato su quello che ha definito un momento cruciale per il sito Unesco, ovvero una grande” che si sta realizzando dopo la conclusione con successo del Grande Progetto. di GabrielDopo gli anni della messa in sicurezza del sito dinell’ambito del Grande Progetto, siamo ora in una fase nella quale dobbiamo navigare verso nuovi orizzonti: abbiamo messo alla base del nostro lavoro in questo senso un approccio di ...