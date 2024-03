Polonia | auto si scaglia sulla folla | 17 feriti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Si èto con l’contro i pedoni mentre attraversavano le strisce a Stettino, nellanord-occidentale. Il bilancio attuale è di 17, tra cui tre minori e due in condizioni critiche. “La persona che ha causato l'incidente è stata arrestata", ha riferito ai giornalisti il governatore regionale Adam Rudawski, senza fornire ulteriori dettagli. Notizia in aggiornamento

