Polonia | auto lanciata contro la folla Diciassette i feriti | video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nella città di Szczecin, nel nord-est della, un'si èla, travolgendo diversi pedoni. Lerità locali riportano attualmente 17. Il conducente dell'è stato arrestato. Il prefetto della regione, Adam Rudawski, ha precisato che tra i 17ci sono "tre minori e due in condizioni gravi".Il portavoce della Polizia di Szczecin, nel nord-ovest della, ha dichiarato che l'incidente non è stato un atto terroristico. L'ha investito la, ferendo 17 persone, prima di schiantarsialtri tre veicoli. Il conducente, un cittadino polacco di 33 anni, è stato arrestato.

