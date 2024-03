Polizia | telecamere e provocatori del Cremlino | il funerale impossibile di Alexei Navalny | «Hanno minacciato pure gli autisti di carri funebri»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mancano 12 ore ai funerali di, il più fiero oppositore anti-Putin morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale siberiana dove scontava la sua pena per «frode». A Mosca, e in particolare nel quartiere dove dovrebbero tenersi le esequie, si respira un’aria pesantissima. «Non riusciamo neanche a trovare un carro funebre che porti la salma dalla chiesa al cimitero», ha denunciato oggi la portavoce del dissidente morto, Kira Yarmysh. I funerali sono fissati per venerdì 1° marzo alle ore 14 – le 12 in Italia – nella chiesa dell’Icona della Madre di Dio di Mar’ino, nella zona sud-est della capitale. Quindi, all’incirca due ore più tardi, il suo corpo dovrebbe essere tumulato al cimitero di Borisovskoe. La madre diha combattuto con tutte le sue forze nelle settimane seguenti alla morte per ottenere di vedere prima, ...

Misure di controllo intorno all'area dove si svolgeranno i funerali di Navalny: Il canale Telegram RusNews scrive anche di pattuglie di Polizia vicino al cimitero e afferma che su alcuni lampioni sono state installate telecamere di sorveglianza. Il servizio funebre per Navalny è ...ansa