Pogba squalificato per 4 anni per doping “Mai assunto sostanze vietate”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Tribunale Nazionale Anti(TNA) haPaulper 4: il giocatore della Juventus era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone lo scorso agosto. Il TNA ha accolto la richiesta della Procura nazionale anti, che aveva chiesto per il giocatore della Juventus la pena massima in questi casi, appunto 4. La positività di Paulrisale al 20 agosto, dopo Udinese-Juventus 0-3. Nell'occasione il francese era rimasto in panchina per tutta la durata del match. In seguito le controanalisi chieste dal giocatore avevano poi confermato la positività.L'iter giudiziario non è ancora concluso.potrà ricorrere contro questa sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di ...