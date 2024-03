Pnrr | l’unico progetto per i borghi in Sicilia «sembra copiato da quello che facevamo noi» La denuncia di un’associazione nel paese di Verga 

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando il borgo della Cunziria di Vizzini, cittadina natale di Giovanni Verga, ricevettefondo “piccoli” delin tutta la, nel parlamentono scoppiò la bagarre. Alla linea di finanziamento ideata dal ministro Dario Franceschini, per la, infatti sono andati 20 milioni di euro (non molti ma neppure pochi considerando che si parla di cultura) assegnati al borgo verghiano “in occasione del centenario della nascita” di Giovanni Verga, con una decisione autonoma dell’assessore Alberto Samonà. I deputati regionali di opposizione, come Nuccio di Paola del Movimento cinque stelle, chiesero chiarimenti: «Si tratta di un modus operandi inaccettabile che mortifica la meritocrazia e la sana competitività», dichiarò in occasione dell’approvazione della ...