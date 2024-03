Più smog in periferia che in centro | tassi di decesso doppi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) La concentrazione di inquinamento è maggiore rispetto al passato inrispetto ale questo sta comportando anche un aumento considerevole dei decessi tra i residenti, visto che i quartieri limitrofi a quelli centrali sono in media anche quelli più popolati soprattutto tra gli over 65. Idinelle aree periferiche sono in particolare radati, con Milano caso esemplare dei grandi centri urbani italiani dove in media sono più alti fino al 60% nei quartieri lontani dalcon meno verde, ad alta densità di traffico di traffico e di abitanti over 65. A determinare questa nuova tendenza sono il mix-condizioni socio-economiche più sfavorevoli, che inducono stili di vita peggiori come fumo, obesità e minore attività fisica con effetto ...