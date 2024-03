Pista da bob | minacce al sindaco di Cortina | “Se vai avanti ti facciamo fuori”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024)d’Ampezzo (Belluno), 1 marzo 2024 –aldid’Ampezzo per i lavori dellada bob in costruzione per le Olimpiadi invernali 2026. Una lettera anonima che riporta la scritta “se vaicon lada bob, ti” è giunta aldiGianluca Lorenzi. Il primo cittadino ampezzano, come riportano i quotidiani del gruppo Nem, ha già presentato una denuncia contro ignoti al commissariato della cittadina dolomitica che ospiterà le Olimpiadi 2026. “Adesso sarà compito preciso degli investigatori - commenta Lorenzi - fare piena luce su quello che di inatteso è accaduto”. La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti. Le ...