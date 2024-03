I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto, con l'accusa del reato di furto in abitazione, un 30enne marocchino. Il giovane è stato sorpreso ... (firenzepost)

Pisa, l’allarme di Piantedosi: «Aggressività crescente contro le forze dell’ordine»: «La visione delle immagini degli scontri di Pisa, circolate sui media, ha turbato anche me» ma «consentitemi di sottolineare il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi ...ilmattino

Ritorna l’allarme lupi a Calci. Assaliti tre asinelli nella notte . Femmina sbranata, salvi gli altri due: Attacco dei lupi, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Calci, in via Del Seminario, ai danni di tre asinelli che si trovavano in un terreno recintato, di proprietà dell’agriturismo “Al Palazza ...lanazione

Si finge volontario dell’Assistenza. Chiede la quota di iscrizione: la truffa: "Quello di via delle Palanche è, al momento, un campanello di allarme che non ha causato danni ma che deve sollecitare tutti ad una maggiore attenzione". E si ribadisce: "Attention Achtung Attenzione.lanazione