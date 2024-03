Pisa | bullizzati i figli degli agenti di polizia | “Sei il figlio dello sbirro manganellatore”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Gli scontri ditra poliziotti e studenti hanno lasciatostrascichi eeffetti che si sentono ancora a distanza di diversi giorni. Nel mirino sono finiti idei poliziotti presenti agli scontri che, secondo la sigla Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di), sarebbero stati, presi in giro e apostrofati con frasi del tipo “o di manganellatori” o “”. Gli sfottò e le offese Sarebbero almeno 12 gli studenti,di poliziotti, che lunedì hanno preferito non andare a scuola per le offese subite. “I colleghi ci segnalano una dozzina di casi in superiori di Firenze, ...

