(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Tommaso Zanello, per tutti, è arrivato al suo decimo album in studio, ‘Na notte infame, un album che riflette, rimpiange, consolida, attraversato da dolore e dolcezza, molto lontano dal ‘Supercafone’ che fece la sua fortuna. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Tommaso Zanello, per tutti Piotta , è arrivato al suo decimo album in studio, ‘Na notte infame, un album che riflette, rimpiange, consolida, attraversato da ... (sbircialanotizia)

Piotta, rap e memoria – Ascolta il podcast: La risoluzione sul sostegno all’Ucraina approvata ieri con una larghissima maggioranza di 451 voti dal Parlamento europeo, le anticipazioni della presidente della Commissione Ursula von der Leyen ...informazione

Piotta: nuovo album, il tour e il video ufficiale: ‘Na notte infame” è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper Tommaso Zanello in arte Piotta, in uscita il 1 marzo “‘Na notte infame” è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper ...liquidarte

Esce oggi “’Na notte infame”, il nuovo album di Piotta: Il rap di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come dal vivo. Un viaggio inedito per suoni e formazione, così che dopo l’album, uscirà in tutte le librerie per La Nave di ...corrierenazionale