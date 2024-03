Pioggia e temporali in Toscana | continua l’allerta gialla

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 – Ancorasu gran parte dellaa causa della perturbazione in transito fra oggi, venerdì 1 marzo, e domani, sabato 2 marzo. Per la giornata di oggi si conferma il codice giallo per le zone appenniniche e il sud della regione per piogge sparse e locali. Dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato i fenomeni si concentreranno nel sud della regione e sulle isole, con piogge,sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalla mezzanotte di venerdì 1 marzo fino alle 7 di sabato 2, per le zone costiere e interne del sud della, isole comprese.

