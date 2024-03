Maltempo, in Toscana codice giallo per Pioggia e temporali: Un codice giallo per piogge, temporali sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate, per le zone costiere e interne del sud della Toscana, isole comprese, e' stato emesso dalla Sala operativa ...ansa

Ciclone atlantico in arrivo, ecco dove e quando: nevicate copiose e forti pioggie, ecco le zone colpite: Al Nord il maltempo colpirà fin dal mattino le zone del nordovest con piogge forti e diffuse, che potrebbero tramutarsi in temporali. Sulle alpi occidentali dai 900/1000 m ci saranno abbondanti ...ilmessaggero

Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla nel sud della regione prolungata fino alle 7 di sabato 2 marzo: Per la giornata di oggi si conferma il codice giallo per le zone appennniniche e il sud della regione per piogge sparse e locali temporali. Dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato i fenomeni ...firenzepost