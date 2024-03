Pil | nel 2023 crescita dello 0 | 9%

(Di venerdì 1 marzo 2024) Secondo l'ISTAT, nelil PIL è cresciuto0,9%, mentre il deficit ha registrato un balzo al 7,2%, superando il 5,3% previsto dal governo. Il ministro Giorgetti ha attribuito questadel deficit all'effetto dell'irresponsabile stagione del Superbonus. Il valore aggiunto è aumentato nel settore delle costruzioni (+3,9%) e nei servizi (+1,6%), ma ci sono state contrazioni nell'agricoltura (-2,5%) e nell'industria (-1,1%). Nonostante una riduzione del debito pubblico al 137,3% del PIL, rispetto al 140,5% del 2022, il saldo primario rimane negativo. La pressione fiscale è rimasta stabile al 42,5%. Questi dati influenzeranno le previsioni per il 2024, con il governo che prevede unadel PIL dell'1,2% e un deficit al 4,3%.

