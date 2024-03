Pil | Giorgetti | effetto pesante stagione irresponsabile del Superbonus

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Milano, 1 mar. (askanews) – "I numeri ci dicono che l'emorragia dell'delha avuto unsul 2023, andando purtroppo oltre le già pessimistiche prospettive". Lo ha dichiarato il ministro dell'economia, Giancarlo, commentando i dati odierni dell'Istat sui conti pubblici italiani nel 2023. "Con la non semplice chiusura di quella, la finanza pubblica dal 2024 intraprende un sentiero di ragionevole sostenibilità", ha proseguito. Nel 2023 l'economia italiana ha registrato una crescita dello 0,9%, in decelerazione rispetto al 2022 (4%), ha reso noto l'Istat. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -7,2% (-8,6% nel 2022).