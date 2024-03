Pietro Senaldi | Shining Calenda | apre all' intesa con il M5s poi li insulta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Capita a molti di essere d'accordo con Carlonei giorni pari, di stimarlo e ritenerlo un politico competente che può dare una mano all'Italia ma poi di ricredersi nei giorni dispari e pensare che in fondo sia un vanaglorioso privo della dote che si richiede a ogni leader, quella di far girare la macchina. Questo doppio giudizio non dipende da chilo osserva, ma da lui. Il fondatore di Azione parla e si presenta come un costruttore di opportunità, ambisce al ruolo di sindaco d'Italia, tuttavia nei fatti agisce come uno sfasciacarrozze, usa la clava in maniera più efficace del cervello. L'interessato si nasconde dietro la scusa del cattivo carattere, ma l'alibi non regge, primo perché sarebbe tuttalpiù una colpa, secondo perché lui non ha un cattivo carattere, è un signor “so tutto io” talmente manifesto nella sua convinzione da risultare tenero, un gentiluomo ...