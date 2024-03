Pichetto Fratin bocciato sull’ambiente È tra i ministri più incompetenti in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 marzo 2024) Era il governo del merito. Tanto da dedicargli persino un ministero. Ma i tempi in cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i membri dell’esecutivo parlavano tanto di merito sono già lontanissimi. O forse non sono mai esistiti, se non per qualche dichiarazione di facciata. Una dimostrazione? Proprio la scelta dei. Come evidenzia Pagella Politica, il responsabile dell’Ambiente in Italia, ovvero Gilberto, è tra i meno esperti in materia di clima ed energia tra i suoi omologhi in Ue. C’è da dire che il ministro dell’Ambiente italiano è in buona compagnia, considerando che sono ben 13 i governi europei che a capo del dicastero responsabile delle politiche climatiche hanno politici con poca o nessuna esperienza sul tema. In metà degli Stati membri il ruolo di ministro dell’Ambiente va ad esperti del ...