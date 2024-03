Piantedosi | “Nessun cambio di strategia sulla gestione dell’ordine pubblico”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 1 marzo 2024) ROMA – “Lunedì scorso, con il Capo della Polizia, ho avuto un incontro con i vertici nazionali dei sindacati confederali, nel corso del quale ho ribadito che il Governo non ha cambiato ladi. Ho espresso, inoltre, da parte di tutto il Governo, la massima fiducia nei confronti delle Forze di polizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, in un passaggio della informativa del governo alla Camera sui fatti avvenuti a Pisa e Firenze, dove alcune manifestazioni di studenti sono sfociate in scontri con le forze. Il ministro ha ribadito che sono “in corso verifiche sullo svolgimento degli eventi e sono in corso indagini da parte della magistratura che faranno piena luce anche grazie a una completa documentazione messa a ...