Piantedosi accusa gli studenti E si assolve con la Polizia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 marzo 2024) Se doveva sciogliere ogni dubbio, l’informativa del ministro Matteosulle manganellate rifilate alle manifestazioni di Pisa e Firenze è sembrata ben poco convincente. “La visione delle immagini degli scontri di Pisa, circolate sui media, ha turbato anche me. Siamo aperti a ogni analisi e autocritica allorquando, anche una sola manifestazione, tra le migliaia che si svolgono ogni anno, impone un approfondimento” ha spiegato in Parlamento il titolare del Viminale che a tratti è sembrato parlare come un semplice spettatore inconsapevole di quanto accaduto. L’informativa del ministrosulle manganellate rifilate alle manifestazioni di Pisa e Firenze è sembrata ben poco convincente “Tutti auspichiamo che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti e quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è ...