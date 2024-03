Peugeot E-3008 | la prova de Il Fatto it – La suv coupé elettrica da 700 km di autonomia – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Più grande rispetto alla generazione precedente, meno accattivante rispetto alla 408, ma con un’annunciata che per una versione non ancora in commercio (è attesa tra un anno) arriva fino a 700 chilometri. La nuovaE-da 210 Cv debutta sul mercato fra qualche mese con i suoi 4,54 metri di lunghezza (9 centimetri più di prima) e con una percorrenza annunciata di 527 chilometri, contemporaneamente alla declinazione ibrida a benzina da 136. Il listino anticipato inizialmente era di poco inferiore ai 50.000 euro, ma è già stato rivisto e corretto (sensibilmente) al ribasso: a quasi 42.000 euro (41.980 per la precisione). Una buona notizia per i consumatori che intendono acquistare un’(quelli che si “accontentano” dell’ibrida spendono circa 3.500 euro in meno, a partire da 38.700), ...